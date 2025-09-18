Corriere dello Sport-Stadio: È allarme Kean
In prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio pubblica questo titolone sulla Fiorentina: “Allarme Kean”. E ancora: “Ha la febbre: è in dubbio contro il Como”.
Pagina 23
Viene approfondito il tema della prima: “Kean agita Pioli: stop per influenza”. Occhiello: “Il tecnico potrebbe optare per una gestione prudente”.
Lamptey
Sulla presentazione del nuovo acquisto: “Lamptey ”La Viola al momento giusto". Occhiello: “Cresciuto nel Chelsea frenato dagli infortuni vuole tornare a essere “The Rocket” con Pioli”. Infine un trafiletto sulla trasferta di Pisa: “Settore ospiti per i residenti a Firenze”.
