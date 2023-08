Schmidt non rischia con Cabral

“Non abbiamo fretta e pressione per inserire i nuovi”. Questo aveva detto poche ore prima della partita tra il Benfica e il Boavista, l'allenatore del club di Lisbona, Roger Schmidt, ed è stato di parola.

Ed è così che l'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, non solo non è stato schierato dall'inizio, ma non figura neanche in panchina nella gara inaugurale di campionato per la sua nuova squadra.

Ci sarà tempo e modo di vederlo in azione più avanti, quando si sarà inserito meglio nei meccanismi del Benfica e quando la condizione fisica sarà migliore di quella attuale: il suo esordio in Portogallo è rimandato.