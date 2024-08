La Fiorentina pronta ad accettare la proposta della Juventus per Nico Gonzalez. I bianconeri potrebbero pagarlo tra un anno

La Fiorentina non darà il via libera a Nico Gonzalez finché non arriverà Gudmundsson a Firenze. Nonostante la sua assenza nell'amichevole di oggi contro il Friburgo, il diktat sull'operazione è chiaro: l'argentino è ancora un giocatore viola.

Ieri giornata di contatti fitti tra le parti, come scrive La Nazione, con gli intermediari che hanno il mandato per vendere l’argentino in Italia che hanno avanzato la prima bozza di proposta da parte della Juventus: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Alla Fiorentina la proposta può andare bene, anche se il club viola proverà a rendere oneroso il prestito, cercando di strappare subito parte della cifra ai bianconeri, che comunque potrebbero pagare Nico Gonzalez tra un anno.