Questo pomeriggio l’ex difensore di Empoli e Bari ma da sempre grande tifoso della Juventus Massimo Brambati ha avuto modo di dire la sua sul futuro dell’ex viola Dusan Vlahovic. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a TMW Radio:

"Per me è destinato a essere perso a parametro zero, non c'è un buon rapporto con allenatore e dirigenza. Per me lo perderanno a zero. Non rinnova e quindi andando in scadenza nel 2026 o lo vendi in estate, non in questa, o lo perdi poi l'estate dopo. E Milik purtroppo ora farà molta fatica. E' ancora degente, ma lo era già ad agosto e lo sapevano che non sarebbe tornato se non a gennaio”.

Ha anche commentato chi rischi di rimanere fuori nella corsa alla Champions League, sottolineando il momento no della Fiorentina di Raffaele Palladino: “Sia Juventus che Milan, se continuano cosi, rischiano molto: la corsa è ancora lunga ma sono convinto che anche una squadra come il Bologna possa rientrare in corsa. I rossoblu ultimamente stanno mettendo in difficoltà tutti, poi c'è la Lazio, la Roma rientrerà. L'unica che vedo in picchiata è la Fiorentina. Vedremo se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti, Palladino per ora non rischia ma se fai risultati negativi si sa, paga sempre l'allenatore".