Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul momento no della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“Senza guardare alla sfida di domenica contro il Torino, che chiaramente in caso di vittoria potrebbe cambiare ogni tipo di giudizio, mi sono fatto l'idea di una squadra che inizialmente era partita sotto tono per poi vivere un'altalena di risultati: dopo le prime giornate c'è stato un exploit di 8 vittorie consecutive, per poi tornare alla ricaduta delle ultime settimane. E questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Si parla di acquisti che non hanno funzionato al meglio, Gudmundsson e Colpani su tutti, però questo può valere un po‘ per tutti. È una di quelle scuse che usano quelle squadre che sono al di sotto della zona top per giustificarsi, lo stesso fanno Roma e Lazio”.

“La Fiorentina adesso è finita nel baratro: senza continuità non puoi raggiungere certi traguardi”

Ha poi concluso: “Ai viola adesso manca la continuità di un tempo. La Fiorentina ha illuso tutti, ad un certo punto della stagione sembrava essere una squadra da scudetto mentre adesso sta ripiombando nel baratro. L'equilibrio in sede di giudizio sarebbe l'ideale anche quando si parla della squadra di Palladino, il problema è che se ci sono questi sbalzi e manca la continuità non puoi certo sperare di raggiungere gli obiettivi che speravano di raggiungere i tifosi della Fiorentina. Sarà comunque un campionato di un certo spessore quello dei viola su questo non c'è dubbio, perchè altrimenti non fai 8 vittorie consecutive in un campionato come il nostro. Ma senza continuità non puoi sperare in traguardi ambiziosi”.