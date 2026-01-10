Questo pomeriggio l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia, prima di partire nel pomeriggio alla volta di Firenze. Questi alcuni dei temi trattati:

“Oggi abbiamo fatto gli auguri a Fofana. Poi, per la partita di giovedì, ha fatto una buona prestazione ed scivolato sul gol sbagliato, come altri giocatori: sono cose che capitano. Non bisogna guardarle. Bisogna guardare al valore del giocatore, è uno importante, ha fatto bene e torerà a farlo. Come sta l’infermeria? Nkunku è abile e arruolato: ho 4 giocatori davanti, 2 in panchina e 2 giocheranno. Modric difficilmente giocherà, verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato abbastanza bene”.

“La Fiorentina adesso è in salute, la classifica non rispecchia il suo valore”

Un commento anche sulla squadra di Paolo Vanoli: “Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pari con la Lazio troveremo un ambiente difficile. Sarà importante fare una bella partita sotto l'aspetto tecnico e fisico. Dispiace non aver vinto col Genoa ma sarà un punto importante. Se i viola fanno piu paura adesso? La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico, ci sono alcune stagioni che si incartano ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una bella partita per dare seguito ai risultati che stiamo facendo”.

“Va ammesso che allenare nel 2026 non è assolutamente facile”

Qualche parola anche per i tanti errori arbitrali: "Abbiamo una buona squadra arbitrale in Italia. Non è facile arbitrare oggi. il VAR credo stia aiutando molto. Andare a trovare un equilibrio è difficile, vai ad esaminare situazioni soggettive e ognuno ha un'opinione diversa. Prima che non c'era il VAR allora decideva l'arbitro e forse era così o non era così. Ora le situazioni si sono spostate dal campo alla sala di Lissone. Il VAR tanti episodi li ha risolti, ma più di tanto non credo che possa fare. Le situazioni soggettive sono difficili. 2+2 in matematica fa 4, in italiano fai un tema e a qualcuno può piacere e ad altri può non piacere. Lo scavetto di Pavlovic una furbata? È anche il bello del calcio certe volte. Ci sono episodi che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere”.

“Mi è dispiaciuto per Pioli: è un grande allenatore”

E’ tornato anche a parlare delle parole di inizio stagione di Stafano Pioli, che sembrò stizzito per la mancata candidatura della Fiorentina per la corsa alla prossima Champions League: "Mi ero proprio dimenticato, non l'ho fatto apposta. Mi è dispiaciuto, mi dispiace poi per Stefano che è un grande allenatore…".

“La Fiorentina non è da considerarsi una piccola”

Ha sottolineato anche i tanti punti persi con le piccole: “La Fiorentina è una squadra che non doveva stare in quella posizione. Per quanto riguarda gli 11 punti dilapidati il calcio è questo. Se abbiamo questi punti vuol dire che meritiamo questi punti. Se, se, se. Se con la Roma Dybala segnava e Maignan non parava... Abbiamo 39 punti, dobbiamo analizzare quelli che abbiamo e migliorare nella prestazione. Col Genoa bisognava migliorare negli ultimi 20 metri. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.

“Quando Leao segna è sempre sereno e felice”

Un commento anche sulle condizioni di Leao: "Leao sta meglio, nel secondo tempo è stato molto meglio, ha scattato di più. Deve ancora trovare la condizione ottimale. Che comincia a fare gol è importante per lui, è molto più sereno, così si dimentica delle cose che non c'entrano con le partite di calcio e pensa che l'importante per la punta è fare gol”.

“Ecco chi giocherà al posto di Modric”

Ha anche analizzato chi sarà a sostituire Modric in mezzo al campo: “Ricci e Jashari sono due ottimi giocatori. Ricci ha giocato 1000 minuti, è di grande affidabilità. Sono molto contento. Ora abbiamo 4 partite ravvicinate, magari ci saranno più cambiamenti. Quando giochi una partita a settimana è difficile andare a sostituire dei titolari. Jashari avrà un futuro roseo, Ricci si è reso molto utile. Domani non so chi giocherà dei due o magari giocheranno tutti e due".