La Fiorentina deve scegliere il sostituto di Igor. Murillo del Corinthians piace a Italiano, ma il sogno del club viola resta un altro

La Fiorentina sta sondando il mercato per trovare il sostituto di Igor in difesa. L’ormai ex giocatore viola è atteso domani a Brighton per una cifra di almeno 17 milioni più 3 di bonus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport una delle alternative più papabili per sostituirlo è rappresentata da un altro difensore brasiliano che veste la maglia del Corinthians, ovvero Santiago Costa dos Santos Murillo, centrale classe 2002 con il contratto in scadenza e molto simile fisicamente ad Igor.

Il tecnico Italiano vuole infatti un difensore che sappia far partire l'azione dal basso e proprio questo aspetto sembra essere proprio tra le migliori qualità di Murillo. La Fiorentina avrebbe già offerto una cifra intorno ai 10 milioni, ma il club di San Paolo valuterebbe il giocatore sui 15 milioni. Ci sono anche altre piste, come quella del giovane Rouault del Tolosa e di Nikolaou dello Spezia, ma il sogno nascosto della Fiorentina resta Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria che i viola avevano iniziato a seguire la scorsa estate quando Milenkovic sembrava sul piede di partenza. Il centrale croato ha una valutazione di 20 milioni e c’è per lui la concorrenza Napoli e Lipsia. In ogni caso nel frattempo il club viola si è cautelato, rinnovando il contratto a Luca Ranieri fino al giugno 2026, con un cospicuo aumento di stipendio, confermando la stima che Vincenzo Italiano ha nelle sue qualità.