Spalletti? Se solo volesse avrebbe l'imbarazzo della scelta. E anche la Fiorentina potrebbe essere un'opzione

Dopo essere stato esonerato dalla Nazionale, Luciano Spalletti ha comunque solo l'imbarazzo della scelta davanti a sé. Se ha voglia di tornare subito ad allenare ha varie soluzioni in Italia e all'estero.

Opzione Fiorentina

Lo scrive stamani Il Mattino che mette anche la Fiorentina come possibile opzione per il tecnico che così sarebbe a due passi dal suo immenso podere. Forse però, aggiungiamo noi, si tratta di una suggestione, anche perché il club viola sta trattando da tempo con Pioli (anche se alcuni avvenimenti potrebbero mischiare le carte in tavola).

Juventus o altra Nazionale

Se fosse rimasto Giuntoli, sarebbe ora la Juventus in pole, ma i bianconeri potrebbero tentare il colpo lo stesso. E poi ci sono altre nazionali pronte ad aprire le proprie porte per lui.