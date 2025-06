Quell'inserimento su Pioli che lascia tranquillo Pradè. Intanto i tifosi gli chiedono di virare su un altro obiettivo...

Una trattativa complessa quella tra la Fiorentina e Stefano Pioli per sua natura e che favorisce anche temporanei inserimenti come quelli della Figc che è alla ricerca di un sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia.

Fiorentina tranquilla

Inserimenti che, stando a quello che scrive stamani La Nazione, non hanno di certo spaventato il club viola; per tutta la giornata di ieri la società gigliata si è mostrata tranquilla. Daniele Pradè non ha dato troppo peso alle voci arrivate da Coverciano e attende con serenità una risposta da parte dello stesso Pioli.

Perché non prendere Spalletti?

Se sarà positiva le parti si stringeranno la mano con soddisfazione, altrimenti i viola vireranno su un altro profilo. E c'è da registrare il fatto che attraverso i social, i tifosi chiedono a gran voce a Daniele Pradè l'ingaggio proprio di Spalletti. Altre alternative o dividono (Thiago Motta) o non convincono affatto.