Ballardini: "La Fiorentina ci è superiore, ma gli avversari non dovrebbero respirare e invece noi..."

Sconsolato per la pesante sconfitta contro la Fiorentina, l'allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini.

“Nella tua metà campo devi essere maggiormente aggressivo - ha detto a DAZN - ci siamo ma non ci siamo. L'atteggiamento deve essere diverso, anche se la Fiorentina ci è superiore”.

E poi: “Gli avversari non devono respirare, mentre noi permettiamo agli altri di prendere la palla, puntarci, uscire facile e sono tutte cose che non si devono vedere. Puoi perdere, ma puoi farlo anche in un'altra maniera”.