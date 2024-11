Martinelli: "Oggi è un momento importante per la mia carriera, Firenze è casa mia. Prima in tribuna e ora in campo con la famiglia viola”

Dopo la firma sul contratto cielo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2029, il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli ha spiegato tutto la felicità per il prolungamento ai canali ufficiali del club ciliato. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“E' un punto importante per me e per la mia carriera. Firenze è la mia casa, sono qui da 11 anni e questo vuol dire rimanere a casa per altri 5 anni. Spero di rimanere qui per tanto tempo. Voglio ringraziare la società che mi ha fatto arrivare qui e lo staff, ovviamente anche la famiglia e i miei amici più cari, che mi seguono dappertutto. La nuova società punta tanto sui giovani, lo vediamo da quello che hanno costruito. Sempre più giovani sono presenti agli allenamenti e ci stanno facendo sentire parte della grande famiglia viola”.

Ha parlato anche del suo rapporto con gli altri portieri: "Mi sto allenando con 3 grandi portieri, David, Pietro e Oliver. Sto cercando di prendere qualcosa da tutti, sia dentro che fuori dal campo, come si approcciano alle partite. Spero di arrivare ai traguardi che mi sono posto. Per me la Fiorentina conta tanto. L'esordio è stata un'emozione grandissima. Essere con quegli undici giocatori che poco prima vedevo dalla tribuna o dalla curva è stato pazzesco.

Qualche parola anche per il compagno di un primavera: “Io e Rubino? Ho tanti video con lui che guardiamo la partita dalla curva, ma non li posto sui social perché i video in curva non si fanno. In curva si canta (ride ndr)”