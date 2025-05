Il Catanzaro sogna la Serie A e il segreto del successo è un ex attaccante della Fiorentina

Il Catanzaro, il cui tifo organizzato è gemellato con quello della Fiorentina, potrebbe tornare in Serie A dopo 42 anni (l'ultima apparizione risale infatti al 1983). Ieri pomeriggio, in un Ceravolo da tutto esaurito (i biglietti erano spariti in 24 ore, ndr), i giallorossi si sono posizionati in semifinale playoff per il secondo anno consecutivo.

Il Catanzaro in Serie A? Sarebbe merito di un ex Viola

Ma la squadra di Fabio Caserta è soltanto sedicesima in Serie B per quanto riguarda i tiri in porta tentati. Come ha fatto allora a piazzarsi fra le prime in classifica segnando 51 gol? Il motivo si chiama Pietro Iemmello, dal 2006 al 2011 nelle Giovanili della Fiorentina.

L'exploit di Iemmello

In questa annata ha messo a segno 17 gol, nella precedente idem (con la differenza che questa deve ancora terminare) e in quella prima - in Serie C - ben 31 reti , comprese Supercoppa e Coppa Italia. In allegato anche 20 assist, per l'attaccante che sta trascinando il Catanzaro verso un sogno chiamato promozione. Ad attenderlo adesso lo Spezia, terzo classificato del campionato cadetto, in un doppio incrocio dove l'ex Fiorentina Primavera si vedrà ancora all'opera.