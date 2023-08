Nardella: "Vogliamo regalare a Firenze e alla Fiorentina lo stadio che meritano. Attendiamo risposte dai ministeri coinvolti"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, come riportato da Radio Bruno, si è espresso sulla situazione riguardante le infrastrutture a disposizione della Fiorentina e in particolare sul progetto riguardante lo stadio Franchi. Queste le sue parole: “Sono rimasto impressionato dalla bellezza del Viola Park, ma è solo un primo passo. Stiamo procedendo su tutti i fronti, sia per il Franchi che per il Padovani: in attesa di risposte definitive siamo continuamente in contatto con i ministeri coinvolti."

"Ci sono contatti continui da quasi quattro mesi con i vari ministeri coinvolti, quelli che fanno capo al ministro Piantedosi, al ministro Fitto e al ministro Giorgetti, e con gli uffici tecnici, per individuare una soluzione. In attesa di una risposta positiva da parte del governo noi comunque non stiamo fermi perché stiamo andando avanti sul fronte della prima fase. Quella dei 130 milioni di euro finanziata dal ministero dei Beni Culturali”.

Il sindaco ha proseguito: "Il Padovani? Va reso più funzionale e capiente, d'altronde nasce come stadio di rugby e sarà destinato anche ad uso calcistico durante i lavori. Il comune si farà carico delle modifiche alla parte fissa dell'impianto. Vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per regalare a questa città e alla Fiorentina lo stadio che si meritano.”

“Per il periodo dei lavori all’interno dello stadio Franchi, d’accordo con la società di rugby il Padovani sarà temporaneamente destinato all’uso calcistico. A differenza del caso di Bologna e di Cagliari il Comune sicuramente sosterrà le spese legate a tutta la parte di ristrutturazione definitiva dello stadio di rugby, tutta la parte fissa, ed è tanto, sarà dunque a carico nostro, per il resto vedremo”.

"Dopo che avremo il confronto con la società Fiorentina sicuramente potremmo dare degli elementi in più. Però è giusto intanto parlare con loro che sono i diretti interessati. Perché il nostro obiettivo è andare avanti con le opere pubbliche, realizzare le infrastrutture che servono e fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la società ed i tifosi".