Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Pressing, programma serale su Italia 1, delle proprietà americane del calcio, partendo dall'analisi di quella del Milan:

"Io degli americani nel calcio non mi fido. Hanno una visione del calcio che non è la nostra. Sembrano i padroni delle ferriere di un tempo. Credo che il calcio abbia un linguaggio e delle dinamiche che noi conosciamo perfettamente, soprattutto in Italia, che magari loro non conoscono. Arrivano come padroni della patria e poi i rapporti si deteriorano in pochi secondi. Basta guardare cosa è successo con Maldini, ma anche con Mourinho a Roma adesso, ma ci sono tanti altri esempi".