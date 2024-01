Un prestito già annunciato, adesso anche ufficiale. Da Cerignola a Grosseto, ecco il trasferimento di un giovane difensore della Fiorentina

Era già annunciato il prestito per un giovanissimo difensore di proprietà della Fiorentina. Adesso è anche ufficiale: Bruno Prati è un nuovo giocatore del Grosseto. Per il classe 2004 viola è semplicemente un cambio di casacca; i primi 6 mesi della stagione li ha trascorsi all'Audace Cerignola, senza trovare spazio sufficiente.

Il comunicato del club

Ecco la nota ufficiale del Grosseto: "U.S. Grosseto 1912 (serie D girone E) comunica di essersi assicurato a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Prati".