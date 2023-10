Nella Fiorentina che vola, c'è un grande protagonista che risponde al nome di Giacomo Bonaventura.

Migliore in campo a Napoli, il giocatore è stato celebrato dal capo redattore di SportMediaset, Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva: “Bonaventura è la Fiorentina, è l'allenatore in campo. Per me è un campione, vederlo giocare è un piacere. Si è creato un bellissimo feeling tra lui e Firenze, tra lui e Italiano. E' il centrocampista con più qualità in Italia”.

E sugli obiettivi della squadra ha aggiunto: “Per la viola il quarto posto sarebbe un bellissimo traguardo”.