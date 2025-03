"Se non reggi la pressione dovevi andartene, la Juve non è per tutti". E Fagioli risponde al tifoso bianconero - FOTO

Questa mattina Nicolò Fagioli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Le sue parole sono state riportate da Fiorentinanews.com e tanti altri media, facendo il giro del web e ovviamente anche dei social. Laddove, si sa, chiunque è purtroppo libero di scrivere quello che vuole.

“La Juve non è per tutti”. E Fagioli risponde

Ecco quindi che sono piovuti insulti e offese all'indirizzo di Fagioli. In particolare, sotto un post di Cronache di Spogliatoio, un tifoso bianconero scrive: “Se non reggi la pressione dovevi andartene. La Juve non è che non è semplice, semmai non è per tutti”. Fagioli ha prontamente risposto, semplicemente con l'emoji che se la ride. Semplice, ma d'impatto: di fronte a certi commenti, meglio riderci su.