Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha fatto capire come e quanto sia cambiata la sua vita professionale passando dalla Juventus alla formazione viola.

“Alla Juve non ti godi nemmeno le vittorie”

“Alla Juve non riesci nemmeno a godere delle vittorie - ha detto - Hai vinto una partita, la devi subito dimenticare e guardare avanti. Se non vinci ti senti addosso tutte le responsabilità del mondo. Indossare quella maglia non è semplice”.

Fagioli e Kean

E poi: “La partenza da Torino mi ha permesso di esaurire la fase del ragazzino. Che mi stava molto stretta. La stessa cosa l’ha provata Moise (Kean, ndr). Alla Juve eravamo sempre quelli del settore giovanile, della Next Gen, trattati come tali. Uno scotto che abbiamo pagato”.