Firenze e i tifosi della Fiorentina hanno davanti a loro un nuovo Nicolò Fagioli, un giocatore che si sente rinato dopo aver messo alle spalle la sua esperienza alla Juventus che nel finale è stata davvero tutta da dimenticare.

“Ora mi sto divertendo”

“Mi sto divertendo - dice Fagioli al Corriere dello Sport-Stadio - il divertimento è la base di ogni cosa, avverto anche il peso delle responsabilità e, devi credermi, è piacevolissimo. L’assenza dal campo, il grande vuoto mi ha fatto recuperare la passione”.

“Mi sono riappropriato della mia vita”

E poi: “Mi sono riappropriato della mia vita... Alla Juve sono stato undici anni, quando a fine dicembre ho deciso che me ne sarei andato mi sono sentito più leggero. Ma nel momento dell’addio ho pianto. Una bella botta. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno mi sono reso conto che si chiudeva una lunga fase della vita, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni. È stato traumatico. La Fiorentina mi ha accolto con tanto affetto e la novità ha finito per prevalere sul resto”.



Eppure, dalla Juve alla Fiorentina, il passaggio non è storicamente dei più comodi e le pressioni esterne sono forti: “Per me è lavoro, non riesco a pensare ad altro”.