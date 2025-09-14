Il giornalista de La Repubblica Giuseppe Calabrese ha commentato sulle colonne del quotidiano la prestazione di alcuni singoli di casa Fiorentina contro il Napoli.

Centrocampo e attacco

“Kean là davanti è troppo isolato, Dzeko come raccordo tra centrocampo e attacco non ha funzionato. Per non parlare di Fagioli. Se è questo quello che può dare è meglio pensare a qualcos’altro”.

Gli altri

“I giocatori per fare meglio ci sono, ma bisogna che escano in fretta dalla loro comfort zone, altrimenti sarà una stagione faticosa. Comuzzo è in difficoltà, va aiutato. A centrocampo serve più qualità, altrimenti si galleggia e basta. Gud deve ricordarsi come si fa e tirare fuori il suo talento, sennò è tempo perso (Fazzini è pronto)”.