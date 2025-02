Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Fiorentina-Genoa a Sky Sport. Queste le sue parole: "Il gol di Kean è stato come una danza. Il gol di Gudmundsson è stato più facile, ma che palla di Gosens in mezzo. Se alla Fiorentina iniziano a segnare anche gli attaccanti bisogna fare attenzione alla squadra viola. Il discorso è simile a quello per il Napoli: se vai in vantaggio contro una squadra più debole, poi devi gestire.

Poi invece prendono gol e si buttano in terra, perdendo tempo. In questo caso gli arbitri devono avere il coraggio di far recuperare tutto. Se un giocatore si rotola in terra 2 minuti, deve far giocare 2 minuti in più. Collu è stato bravissimo, soprattutto quando il VAR lo ha richiamato per un fallo su Dodo in area del Genoa. Ma il brasiliano fa fallo per primo e l'arbitro ha confermato la sua decisione".