Soffrendo. La Fiorentina vince soffrendo, ma può andare bene anche così, dopo le turbolenze delle ultime settimane, con il mercato aperto, con il futuro di Comuzzo appeso ad un filo.

Zaniolo

Questa squadra, tornata in carreggiata almeno dal punto di vista dei risultati, dimostra di aver bisogno di forze fresche. Con il Genoa è andata bene, ma non sempre il vento tira dalla stessa parte. Zaniolo non può convincere appieno, ma è uno di quei calciatori che se indovina la stagione giusta può diventare un’arma in più. Immaginarlo assieme a Kean e a Gudmundsson, ci piace. Come ci piacciono altre idee di mercato, in un gennaio che finirà con i botti in entrata e in uscita. Tanti movimenti, una mezza rivoluzione. I risultati in questo momento danno ragione alla dirigenza e all’allenatore.

Comuzzo

E allora anche la questione Comuzzo dipende da che punto di vista la guardi. Nessuno è incedibile, figuriamoci un difensore di diciannove anni, ma tutto sta nel vedere chi arriva eventualmente al suo posto e alle ambizioni che si hanno. Se l’idea è di rimanere dove si è, allora si può cedere anche Comuzzo. Se invece si hanno progetti migliori, Comuzzo si tiene almeno tre anni e intanto si costruisce qualcosa di forte attorno a lui e ai migliori. Il tutto dopo esserci sciacquati la bocca per anni con il Viola Park e con l’importanza di costruirsi in casa i calciatori del futuro.

Inter

Intanto i punti sono 39, con il recupero con l’Inter da giocare in settimana. I Viola ci arrivano con lo spirito giusto. Proprio contro i nerazzurri, con Bove a terra, si spense la miglior Fiorentina della stagione. Quella partita cominciò nel miglior modo possibile e oggi i viola tornano a quell’appuntamento con il vento in poppa. Il mercato giovedì sarà finalmente chiuso, i giochi saranno fatti, ci saranno da disputare soltanto 73 minuti, quindi sarà molto importante vedere la formazione iniziale. Una cosa di piace di questa Fiorentina. E’ tornata concreta, è tornata a combattere, è tornata a giocare da squadra. L’immagine è quella di Gosens, che trascina tutti, che alza il livello di adrenalina e di intensità. Uno dei tanti capitani in campo.