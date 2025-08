Valcareggi: "Chiesa? Il suo addio non è stato come quello di Biraghi. E la Fiorentina di Pioli arriverà tra le prime cinque"

Furio Valcareggi, procuratore di mercato, nonché tifoso viola, è intervenuto a Lady Radio per fare qualche previsione sulla prossima stagione della Fiorentina e non solo:

Chiesa?

“Se tornasse Chiesa? Il ricordo è quello di un giocatore che ci ha fatto avvelenare. Quando è andato via Biraghi abbiamo sofferto di meno. Era il capitano sì, però non aveva la valenza di Chiesa, un esterno fortissimo secondo me. Zerbin? Come sarebbe averlo a Firenze…”.

La sua previsione

“La Fiorentina arriverà fra le prime 5 quest'anno, non so se quinta o anche in Champions League. Mi aspetto una squadra che segnerà 7/8 reti in più e riuscirà a scalvare alcune formazioni che avevano fatto meglio l'anno scorso. Ho dei dubbi su Inter e Juventus per quanto fatto negli Stati Uniti al Mondiale per Club, il Napoli invece rivincerà lo Scudetto e poi c'è il Milan di Allegri. Ma la Lazio sta sotto, la Roma è da valutare, mentre il Bologna finirà sotto ai Viola, anche se può diventare un outsider".