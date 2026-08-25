Un altro club sulle tracce di Moise Kean. E l'offerta è già superiore a quella del Como...

Le parole di Fabio Paratici prima di Roma-Fiorentina sembrano certificare l'imminente addio dell'attaccante viola Moise Kean. L'affare con il Como, però, non è ancora ai dettagli e un altro club starebbe provando ad inserirsi.

Trattativa in corso

L'attaccante viola ha trovato l'accordo con il club lariano, ma non sta mettendo paletti alla società gigliata per accelerare la cessione. Inoltre, non è stato ancora raggiunto l'accordo fra la Fiorentina e il Como, che dovrebbero tornare a trattare in queste ore. Paratici, per il momento, non si smuove dalla richiesta di 45 milioni.

Inserimento a sorpresa

Attenzione però all’inserimento di un altro club. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un’altra società ha messo sul tavolo un’offerta già superiore a quella dei lariani per il centravanti, anche se, al Viola Park, viene considerata comunque non ancora congrua.