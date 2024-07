Lo aveva detto chiaro e tondo durante l'ultima conferenza stampa il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “L'attaccante è la priorità del nostro mercato, cerchiamo un grande profilo. Non sostituire Vlahovic in questi anni è stato un mio errore”.

E così il direttore viola fa all-in su Moise Kean, visto che come annunciato oggi dal dg Ferrari “In attacco non faremo assolutamente nulla dopo Kean. In quel ruolo abbiamo anche i vari Beltran, Nzola e Kouamé”. E così la prova del nove per il ds viola sarà l'attaccante classe 2000 strappato alla Juventus.

Oddio strappato. Diciamo preso. Perché in casa Juventus non ci hanno pensato molto ad accettare l'offerta da 13 milioni più 5 di bonus per Kean, che nell'ultima stagione ha collezionato il magro bottino di 20 presenze e 0 gol. E se in casa viola c'era il problema del gol dal dopo cessione di Vlahovic ai bianconeri…

Tutto su Kean dunque. Profilo giovane, grande potenzialità, bella promessa mai confermata. Altro giro altra scommessa. Lo dicono i numeri. La Fiorentina la vincerà questa volta? La speranza è di poter rispondere affermativamente. Ma si parte da una speranza, piu che da una certezza.