Il Viola Park diventa palcoscenico per un quadrangolare di beneficienza. Tra gli ospiti anche tanti ex Fiorentina - FOTO

Con la Fiorentina in vacanza questo pomeriggio il Viola Park sarà la sede di un evento benefico, il quadrangolare "Careggi gioca in Viola”: l’iniziativa, sponsorizzata dal Banco di Credito Cooperativo, è nata per raccogliere fondi destinati all'acquisto di visori per realtà virtuale da utilizzare in oncologia all'ospedale Careggi.

L'evento, promosso da Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi, vedrà scendere in campo ex calciatori professionisti del calibro di Bobo Vieri, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini, Ignazio Abate, Christian Riganò, Alberto Gilardino e molti altri, che si sfideranno con le formazioni del Cral di Careggi, Fiesole Calcio e Palazzo Vecchio FC.

Nella Palazzo Vecchio Fc, squadra che raccoglie una selezione di politici fiorentini, è presente anche l’ex sindaco di Bagno a Ripoli, adesso consigliere comunale a Firenze, Francesco Casini, che ha voluto immortalarsi in una delle panchine dell’impianto gigliato assieme ad uno storico attaccante italiano.

Questa la foto pubblicata da Casini sul proprio profilo Instagram: