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Corriere Fiorentino: Il piano Grosso, che già parla di futuro coi viola

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Due articoli sulla Fiorentina presenti all’interno dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino  

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Il primo articolo si intitola “Il piano Grosso”, di cui l'occhiello recita: “L'allenatore è vicinissimo alla rescissione col Sassuolo e già parla di futuro coi Viola”. Questo invece l'inizio dell'articolo: “Per ora sono solo idee, da passare al vaglio del nuovo tecnico e da confrontare con il budget a disposizione, ma rappresentano già un percorso indicativo. In attesa di chiudere il discorso Grosso, Paratici continua a raccogliere informazioni sui vari profili messi sotto osservazione, in Italia e all’estero, pur nella consapevolezza che prima di qualsiasi operazione in entrata servirà restituire ossigeno alle casse".

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Il titolo: “Pongracic balla da solo: il croato unico viola al Mondiale negli Usa”. Ovvero: “Dal 1978 la Fiorentina non aveva così pochi convocati”. 

 

 

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