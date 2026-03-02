La Viareggio Cup rende omaggio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso a gennaio, cui sarà dedicato il 42esimo premio Torquato Bresciani. La notizia è stata annunciata questa mattina (2 marzo) durante la presentazione ufficiale della 76esima Viareggio Cup (9-23 marzo) e della settima Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo) al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

“È stato un uomo di grandi valori, un presidente appassionato e una figura che ha saputo trasmettere amore autentico per il calcio, per i giovani e per i colori viola”, ha ricordato il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi. Commisso aveva assistito nel 2025 alla finale tra la sua Fiorentina e il Genoa allo stadio dei Pini-Bresciani.

Il girone dei viola

La Fiorentina è stata inserita in un girone che dovrebbe essere agevole almeno in teoria con le nigeriane Rangers Enugu e One Touch, oltre al Viareggio.

Il calendario

I viola giocheranno tutte le loro partite al Viola Park: il 9 marzo contro il Rangers Enugu, l'11 marzo contro il Viareggio e il 13 marzo contro il One Touch. Tutte le gare avranno inizio alle 14.30.