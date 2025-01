Di Marzio: "Non c'è solo la Fiorentina su Pablo Marì, che però ha richieste specifiche per il contratto"

A Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione su un obiettivo della Fiorentina per la difesa: Pablo Marì. La società viola è sul difensore da ormai diversi giorni, con la società viola che aveva provato a inserire nel discorso anche Valentini. Ma il club fiorentino non è l'unico italiano sul giocatore:

“Per quanto riguarda la difesa, il Napoli ha provato per Pongracic e Pablo Mari. Lo spagnolo però vorrebbe due anni e mezzo di contratto e non trasferirsi solo per questa seconda parte di stagione”.