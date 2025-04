Durante il suo intervento a Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato di varie situazioni attuali di casa viola, spaziando anche su alcuni singoli.

‘La Fiorentina può fare risultato con tutti, la squadra ha valori alti’

“Non terrei fuori Gudmundsson, ha bisogno di giocare, ora sta bene ma deve ritrovare la migliore condizione. Beltran magari scalpita, ma l’allenatore deve avere un carisma tale da far accettare le proprie scelte ai giocatori. Quest’anno si è vista troppe volte la gestione dei ‘contentini’. Per far giocare Beltran, in certi momenti della gara si può pensare ad un 3-4-2-1 con l’argentino insieme a Gudmundsson dietro Kean, se le cose non stanno funzionando. La Fiorentina avrà tante gare complicate e dovrà tirar fuori tutto ciò che ha, giocando al massimo del livello senza gli inspiegabili alti e bassi".

‘Fiorentina più forte, a Palladino in questo momento mancano coraggio e idee’

“In questo momento Palladino non è al livello di Italiano, magari lo diventerà e sarà anche migliore e glielo auguro. La squadra è molto più forte dello scorso anno, potenzialmente la squadra può fare risultato con tutti, ha valori tali da non farsi spaventare da nessuno. In questo momento al tecnico viola mancano coraggio e idee, gli chiediamo di crescere e fare meglio. Cagliari? Non è simpatico il fatto di doversi essere spostati per giorni in Sardegna, perdendo i riferimenti e l'ambiente privilegiato. Il clima è cambiato, vediamo come reagirà la squadra e se riuscirà ad avere la miglior concentrazione”.

‘Serve attendere la fine della stagione per parlare del futuro di vari giocatori’

“Per il futuro Kean tutto dipende da come finirà campionato. C’è l’ipotesi concreta che possa rimanere anche senza coppe, ma molto dipenderà dall’Europa. Non solo per lui, per tutti i giocatori in bilico. Poi certo, parlando con Commisso ha potuto sapere quali sono i programmi della Fiorentina con certezza, non con discorsi per imbonire il giocatore. Magari non ci sarà un’altra occasione da qui a luglio, per questo è stato importante”.