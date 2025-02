Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, affrontando alcuni argomenti dell'attualità a tinte viola in vista delle prossime partite della Fiorentina.

“Ora sarà bello vedere le formazioni della Fiorentina, si possono sbagliare anche tanti calciatori a partita facendo le previsioni, anche 7-8, mentre prima forse i dubbi erano un paio. Non credo che Palladino giocherà con la difesa a tre e non mi affascina come soluzione per la Fiorentina. Fagioli per me deve giocare, dei centrocampisti viola a disposizione è quello che spicca. Può dare qualcosa che la squadra non ha, sa giocare corto e lungo e ha senso della posizione oltre che tecnica. Il gesto da cui lo si riconosce è lo stop, che contraddistingue il calciatore forte. Vorrei vederlo per 5 partite di fila e capire se è tornato il giocatore visto in passato”.

“La nuova ricchezza della Fiorentina non è tanto nell’undici, quanto nelle risorse a disposizione che prima non c’erano. Al posto di Kean andrei con Gudmundsson, ha segnato vari gol al Genoa agendo in una posizione spesso molto offensiva, da attaccante. A Firenze gira tanto per il campo, venendo anche a prendere la palla molto lontano dalla porta. Se tornerà lui, la Fiorentina volerà, è sicuramente il miglior giocatore che ha la squadra viola. Di tutti i possibili sostituti di Kean, mi sembra che Beltran abbia ormai mostrato il suo tipo di gioco ed ha più possibilità di essere utilizzato in altre zone del campo”.