L'Atalanta può perdere Lookman, ma intanto si guadagna un altro rinforzo sulla trequarti

L'Atalanta rischia concretamente Ademola Lookman; una notizia che può interessare in ottica dell'interesse dei nerazzurri per Nicolas Gonzalez della Fiorentina. Eppure non sembra essere la priorità del club bergamasco.

L'Atalanta prende Samardzic

Oggi è il giorno di Lazar Samardzic all'Atalanta. Per il serbo, in passato anche obiettivo viola, sono arrivate le visite mediche e la prima volta a Zingonia. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale dei nerazzurri e dell'Udinese. In questo modo, l'Atalanta si sistema sulla trequarti anche in caso di addio di Lookman.