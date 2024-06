Palladino supera il suo primo esame alla Fiorentina. Un abile comunicatore... che non fa rimpiangere Italiano

Per qualcuno sarà sembrato troppo aziendalista, ma le parole di Raffaele Palladino, alla conferenza stampa di presentazione, sono state veramente ben oculate. Il nuovo allenatore della Fiorentina ha dato un'impressione ottima quando ha detto che la squadra ha una rosa molto forte, ma l’attaccante che fa gol è importante, e i tifosi si aspettano un giocatore del genere.

La fiducia di Palladino

“Spero che qualcosa possa arrivare”, e ancora: “Io chiedo giocatori di qualità, se vogliamo alzare l’asticella”, forse non essendo ancora del tutto a conoscenza dello stato dell'avanzamento dei lavori per Kean… Ma non è questa la sede per giudicare la qualità del possibile prossimo attaccante, piuttosto vogliamo soffermarci sull'eccellente comunicazione messa in campo dall'ex Monza. I paragoni con il più ”esperto" (almeno in età) Italiano forse saranno sbagliati, ma non c'è partita fra la conferenza di Palladino e le stesse - comunque tante, in tre anni… - dell'attuale tecnico del Bologna.

Il confronto con Italiano

“Mahhh; Ehhh…” partivano sempre così le risposte dell'ex allenatore, mai una volta sicuro delle proprie affermazioni, o forse, mai intenzionato a rivelarsi per intero. Palladino, invece, nonostante alcuni passaggi un po' troppo filo-societari, non ha nascosto le proprie emozioni, in primis quella di avere l'onore di allenare un club come la Fiorentina. E il nuovo mister lo sa quanto ci tengono i fiorentini, tanto da sottolineare il fatto che subito al suo arrivo alla stazione centrale era stato intercettato, nonostante il suo arrivo fosse stato ben nascosto.

Un abile comunicatore

Impossibile sapere se le sue doti comunicative siano migliorate sotto Berlusconi oppure fosse già a buon punto prima dell'esperienza brianzola. Resta il fatto che Commisso ha scelto un abile comunicatore per succedere ad un mago della tattica, ma alquanto precario nella dialettica, tanto da eliminare quasi del tutto il confronto con i giornalisti (questione che, tuttavia, risulta tutta da capire con il nuovo tecnico ed i mesi a venire). Dunque, 1-0 per Raffaele e palla al centro, con la sfera che adesso si sposta sul versante del campo, con il ritiro che si avvicina e i primi test amichevoli per vedere all'opera la nuova creatura del Viola Park.