Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha sbottato a Sky Sport per un rigore non assegnato alla sua squadra nella gara persa dai suoi ieri sera contro la Juventus, la quale a sua volta si è presa i tre punti grazie a un tiro dal dischetto nel finale di gara.

"Ci manca un rigore nettissimo"

Fabregas ha commentato: "Ci manca un rigore nettissimo. Non c'è alcuna interpretazione, è un rigore nettissimo: Gatti la devia e toglie a Douvikas la palla della vittoria. Alla fine perdi la partita e resti come uno stupido, con zero punti. Oggi non resto zitto perché a gennaio è già successo tante altre volte.Io non parlo per me: difendo Como, la società e la città. Basta. Scuso l'arbitro di stasera, ci sta che non l'abbia visto, ma quando questa giocata va al VAR sì che mi vengono i dubbi...".

“I rigori così o li fischi sempre oppure mai”

E ha aggiunto: "Mi vengono dubbi su come viene gestita la partita da una parte e dall'altra. O li fischi sempre rigori così o non li fischi mai, chiediamo giustizia".