Corriere dello Sport-Stadio: L'Italiano vero

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "L'Italiano vero". Sottotitolo: "Venti punti in 12 partite mai così in alto dal 2015". Sommario: "Che numeri: dai sei gol di Gonzalez ai cinque di Jack E sabato 25 a San Siro l'esame Milan".

Pagina 14

Grande spazio per: “Il miglior prodotto Italiano". Sottotitolo: “Venti punti in dodici giornate: mai la Fiorentina era partita così bene con l’allenatore attuale”. In taglio basso: “Bonaventura e Nico: i talismani”.

Pagina 15

Qui leggiamo: “La nuova Viola è cinica obiettivo massima resa”. Sottotitolo: “Contro il Bologna, per la seconda volta in stagione dopo Napoli, basta un possesso palla più basso”.