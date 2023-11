Una sana componente di allegrismo nel nuovo corso della Fiorentina

Meno possesso palla e più concretezza. Questo è quello che veniva chiesto alla Fiorentina alla luce delle prestazioni precedenti al match col Bologna.

Vittoria di ‘corto muso’

Contro i rossoblu è arrivata una vittoria di misura, sofferta, sporca, ma guai a parlare di “corto muso” a Firenze, qualcuno, specie tra i tifosi, potrebbe perfino offendersi.

Componente di allegrismo

E' indubbio però, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, che all’interno della nuova Fiorentina varata da Italiano, in quel suo cambiar pelle che l’ha riportata dopo un mese alla vittoria in campionato, ci sia in qualche modo una sana componente di allegrismo. Una maggiore concretezza sotto porta unita a uno spirito di sacrificio di tutta la squadra in fase difensiva.