Garzya: "Fagioli adesso è uno dei più forti, Gattuso lo segua bene. Corsa salvezza? Escluderei la Fiorentina"

Luigi Garzya, ex giocatore tra le altre di Lecce, Torino e Bari, ha parlato a TMW Radio della situazione che riguarda la Fiorentina, con la squadra viola che piano piano sta risalendo la china dopo un inizio di stagione tragico.

Sui singoli e sulla squadra

"In questo momento Fagioli è uno dei centrocampisti più forti. Bravo Vanoli a trovargli la posizione in campo. Si vede che è libero mentalmente, dopo quello che ha passato ha avuto la forza di rialzarsi e di prendere per mano la Viola. Non ce ne sono tanti di registi italiani, quindi credo che anche in prospettiva Gattuso farebbe bene a seguirlo".

Sulla lotta salvezza

"Il Genoa è una buona squadra, rispecchia il carattere del proprio allenatore. Però sarà dura anche per lei. Sono sette a lottare, poi solo una retrocederà perché vedo già già Verona e Pisa. ll Lecce ha la miglior difesa, è una squadra che sa lottare e ha lo spirito giusto, è conscia delle proprie qualità. Poi ha difesa e centrocampo buono. Segna poco però. La Fiorentina la escluderei, il Torino ha tra le peggior difese, ma ha preso 11 gol dal Como in due sfide, questo fa capire che non sono proprio così scarsi. E la Cremonese è partita alla grande, ha campato di rendita ma ora è stata risucchiata. ma ha un ottimo organico. Vedremo diversi scontri diretti da qui alla fine, ne ha parecchi il Lecce per esempio. E' tutto ancora da vedere".