Non si molla Vargas, ma…

Tolti i contatti continui con il Club America per Brian Rodriguez, la Fiorentina non vuole mollare Ruben Vargas dell'Augsburg. Si cerca ancora l'intesa con il club tedesco, dopo il “no” alla prima offerta per l'esterno svizzero.

Una trattativa che si complica

Tuttavia, come riporta La Nazione, Ruben Vargas, per ora, è in secondo piano rispetto a Rodriguez e le richieste dell'Augsburg sono considerate un po' eccessive. A questo punto, il suo arrivo potrebbe essere legato anche a un'uscita. E in questo senso, si pensa a Jonathan Ikoné come fattore vincolante per un eventuale acquisto di Vargas.