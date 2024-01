Di Marzio: "Fiorentina e Club America in contatto continuo per Rodriguez. Ma attenzione ancora a Vargas"

Piccoli aggiornamenti di mercato da parte dell'esperto Gianluca Di Marzio, di Sky Sport. Si registrano, infatti, contatti continui per Brian Rodriguez del Club America, club messicano vincitore dell'ultimo campionato americano.

Weekend che si preannuncia tranquillo

“Nuovi aggiornamenti lunedì" - prosegue Di Marzio. Che poi aggiunge: ”Si lavora sulla base di 6/7 milioni di euro più bonus".

“Rodriguez non preclude l'arrivo di Vargas”

Infine, viene citato anche l'altro grande obiettivo di mercato per l'attacco: “Resta in piedi anche Vargas dell’Augsburg”. Possibile, dunque, un doppio colpo in entrata sugli esterni, visto che Josip Brekalo dovrebbe finire alla Dinamo Zagabria. Innesti che, in ogni caso, arriverebbero inevitabilmente in ritardo…