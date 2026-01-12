L'ex difensore della Fiorentina Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio nel consueto appuntamento del lunedì, intervenendo sulla gara pareggiata dai viola contro il Milan.

Finalmente Fiorentina

“Finalmente la Fiorentina sta diventando squadra, un gruppo che riesce a venire fuori nei momenti difficili. I 4 punti persi allo scadere con Lazio e Milan però gridano vendetta. Se riesci ad andare in vantaggio la devi portare a casa, soprattutto in questi anni particolari”.

La reazione

“Dopo l'1-1 abbiamo avuto 2 palle gol clamorose. Ora mi sembra che anche la condizione fisica aiuti la squadra. Il vento è cambiato e lo si è visto contro la Cremonese. Con la Lazio non mi è piaciuto il primo tempo, ma c'è uno spirito diverso e va al di là del risultato”.