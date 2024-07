Colpani non si allena con i compagni. "Vado a Firenze?", la risposta del centrocampista

Andrea Colpani è sceso in campo per la prima volta dopo la fine del campionato scorso, ma solo per una seduta a parte. Non con i compagni.

“Vado a Firenze?”

Il trequartista non si è allenato con i compagni dall’inizio della preparazione in Valle Camonica, a Pontedilegno-Tonale. Nove giorni senza essere in gruppo con due amichevoli saltate. Come riporta Monza News, il giocatore avrebbe risposto anche ai tifosi: “Se vado a Firenze? Non lo so”.

La trattativa va avanti

Intanto, la trattativa procede spedita con la Fiorentina vicina a chiudere per il centrocampista offensivo, che arriverebbe per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, anche se il Monza ne chiede quasi una ventina. Galliani giocherà un ruolo cruciale in questa trattativa.