"Un fantasma che non ha spaventato nessuno" piovono le critiche su Jovic

Da Firenze a Milano, la vita di Luka Jovic non è che sia cambiata radicalmente per lui. Critiche sull'attaccante serbo c'erano quando vestiva la maglia della Fiorentina e ora che gioca con quella rossonera addosso sono, se possibile, ancora più feroci.

Dopo il match con la Juventus si legge sulla sua prestazione su La Gazzetta dello Sport: “Nell’altra area Jovic non è stato altrettanto incisivo (rispetto a Vlahovic ndr): non ha mai tirato verso Szczesny, un fantasma che non ha spaventato la difesa bianconera”.

Per il momento possiamo dire che non è pervenuto e che i rimpianti per la sua cessione da parte dei viola sono pari a zero, anche se chi l'ha sostituito ancora non ha saputo incidere sulle vicende della squadra di Italiano.