Da poco terminata l'ultimo anticipo del sabato di questa 29esima giornata di Serie A al Benito Stirpe. Tra Frosinone e Lazio, sono gli ospiti a trionfare in una partita piena di emozioni e di gol.

Ad andare in vantaggio sono però i frusinati, con il gol al 13' dell'ex Fiorentina Lirola. Poi Zaccagni pareggia i conti al 38'. Nel secondo tempo la musica cambia con l'ingresso di Castellanos al posto di Immobile. Lo spagnolo mette a segno una doppietta in cinque minuti e porta la Lazio sul 3-1. A niente serve il gol di Cheddira per il 3-2 finale. Con questi tre punti i biancocelesti raggiungono la Fiorentina in classifica a 43 punti, con i viola che hanno una partita in meno.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 33, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.