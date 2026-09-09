Perinetti: "In ogni squadra c'è bisogno di calciatori d'esperienza. Vanoli dovrà adattarsi al nuovo materiale tecnico, altrimenti..."

Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: "Anche l'anno scorso c'era grande entusiasmo per il mercato, poi abbiamo visto com'è andata a finire. Quest'anno Paratici ha comprato degli ottimi giocatori, ma nelle prime tre giornate non si è visto praticamente nulla sul campo. La cosa buona è che la decisione di esonerare Grosso è stata presa subito e c'è ancora il tempo di porre rimedio, sebbene fosse veramente difficile a pensare a Vanoli successore di sé stesso. Sarà importante però che l'allenatore si adatti al nuovo materiale tecnico, perché sennò siamo punto e a capo".

“L'esperienza serve”

Poi ha aggiunto: “In ogni squadra ben costruita c'è sempre uno zoccolo duro di calciatori esperti che guidano e poi alcuni giovani pimpanti che mettono freschezza. Una formazione deve essere equilibrata, sia anagraficamente che poi tatticamente. Devi sempre avere dei calciatori esperti che facciano la differenza in campo ma anche fuori, che diano consigli ai giovani e li facciano crescere nel modo giusto”.

“Venezia squadra dominante”

Infine sul Venezia: “E' una società solida che ogni anno mette delle basi interessanti. Stroppa è un allenatore che fa giocare la squadra in maniera dominante, senza paura dell'avversario. In Serie B lo puoi fare, in Serie A ovviamente è più difficile. Anche qui ci sono tanti giocatori nuovi che avranno bisogno”.