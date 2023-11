Michel Davidsen, giornalista sportivo danese di Bold, ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche del portiere della Fiorentina Christensen, arrivato in viola quest'estate dall'Herta Berlino. Questo il suo giudizio sul ragazzo: “Non è un portiere dal quale ci aspettavamo mirabilie qui in Danimarca, a causa del fisico e delle caratteristiche tecniche. Però in Germania ha fatto benissimo, ha sfruttato al meglio le sue opportunità. E' un portiere... Da piccola squadra”.

"Diciamo che è bravissimo quando riceve tanti tiri in porta, mostrando la sua capacità di essere micidiale in quanto a riflessi. Però non è un portiere da 'gestione' della gara, se la Fiorentina cercava questo, dovrà guardare altrove".