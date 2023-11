Intanto il Man Utd potrebbe cambiare allenatore e Amrabat perderebbe il suo mentore

Per tutta la scorsa estate evidentemente, Sofyan Amrabat è stato rassicurato da Ten Hag sulle intenzioni di portarlo a Manchester: obiettivo poi raggiunto in extremis, con una formula vantaggiosa per i Red Devils. La stagione del marocchino però è fin qui da dimenticare, in linea con quella della sua squadra, travolta negli ultimi giorni per ben due volte a Old Trafford, prima nel derby con il City e poi in Carabao Cup con il Newcastle.

Per questo secondo il Times si parla già di avvicendamento in panchina, con Amorim e Zidane tra i candidati: in questo caso però, Amrabat perderebbe l'allenatore che l'ha voluto e rischierebbe di veder compromesso del tutto lo spazio a disposizione.