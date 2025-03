Il giornalista Enzo Bucchioni fa il punto sulla situazione in casa Fiorentina a Radio Punto Nuovo: “Domenica arriverà la classica partita da tripla, ma la Fiorentina è una squadra strana, capace di battere l'Inter e di perdere a Monza. Ha raccolto tanti punti, ma in modo strano… finora non l'ho mai vista giocare bene. Conference? Sicuramente l'impegno di domani in Grecia si farà sentire nettamente”.

“Palladino non bello ma efficace, un po' il nuovo Allegri”

Su Palladino: “Non sta trasmettendo una grande personalità ai suoi ragazzi, si affida alla solidità della fase difensiva e alle capacità su contropiede. Conte sa, infatti, che non deve farsi imbucare alle spalle. Palladino sembra un po' il nuovo Allegri, nel senso che la Fiorentina dipende molto dal talento dei singoli e ha un gioco tutt'altro che moderno, ma comunque efficace”.