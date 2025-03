L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della partita di domani: “Non capisco perché Pablo Marì non sia stato inserito in lista Uefa, comunque in difesa non dovrebbero esserci problemi visto che rientrerà Comuzzo. Sono curioso di vedere quale modulo utilizzerà Palladino”.

“Fagioli non può non essere titolare”

Poi ha aggiunto: “Non mi spiego il perché Fagioli non sia titolare. Tendiamo a fidarci di Palladino e del suo staff, ma l'ex Juventus è un giocatore troppo importante a patto che stia a centrocampo e non dietro le punte. Domani comunque sarà importante prima di tutto non perdere, poi la Fiorentina se la giocherà al Franchi al ritorno”.

“Basta con l'alternanza, in porta giochi il migliore”

Infine sui portieri: “Non mi sono mai piaciute le alternanze, come se le coppe fossero un contentino per il secondo portiere. Terracciano rimarrà sempre il numero dodici, cosa gli cambierà fare qualche partita in più? In porta, così come negli altri ruoli, deve giocare il migliore. Il secondo portiere entra in gioco se il primo non sta bene”.