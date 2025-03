Giovanni Scaramuzzino, storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di domani: “Se la Fiorentina giocherà a calcio non avrà problemi, con tutto il rispetto per il Panathinaikos. Ovviamente la squadra di Palladino non dovrà concedere campo e iniziativa ai greci, che avranno una grande spinta da parte dello stadio. Mi ricordo altre partite in Grecia della Fiorentina, sono sempre stadi molto caldi anche se ovviamente nel 2025 il tifo non influisce più come una volta”.

“Al calcio di oggi manca uno come Pizzul”

Poi il ricordo di Bruno Pizzul: “Si è sempre comportato come uno di noi, nonostante fosse un maestro non si è mai messo sul piedistallo. Era una persona semplice, ci ha insegnato tanto. Era capace di raccontare l'azione momento per momento, ma con un linguaggio comprensibile a tutti. Quel tipo di racconto manca nel calcio di oggi”.