La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano fa la sorpresona in attacco, gioca Sottil. Panchina per Nzola

Vincenzo Italiano si affida ai suoi migliori giocatori per cercare i tre punti a San Siro. La Fiorentina ha deciso di schierare Terracciano in porta, Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi in difesa.

Poi abbiamo Arthur e Duncan nel mezzo, con Bonaventura davanti a loro due. Davanti ci saranno Gonzalez, Beltran e Sottil. Di seguito le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All.: Italiano.

MILAN (4-3-3): Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All.: Pioli.